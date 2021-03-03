一名台大畢業的正妹1月出車禍陷入昏迷，學長姐為了讓她早日清醒，便連繫上三立主播張齡予，希望她的偶像江宏傑及福原愛，能透過錄音方式加油打氣，而張齡予得知狀況後，也聯繫上江宏傑及福原愛兩人，據悉這名正妹聽到偶像聲音後，身體也逐漸有了反應。

根據《ETtoday》報導，主播張齡予表示收到訊息時，因為曾經跑過娛樂線，便直接跟江宏傑與福原愛夫妻的經紀人聯絡，兩人得知狀況後爽快答應，而且迅速給了錄音檔幫忙集氣，對於夫妻分隔台日兩地，只能分別給出錄音檔一事感到抱歉，讓她直呼兩個人實在太過暖心。

福原愛和江宏傑頻傳婚變，讓夫妻倆相當無奈。（圖／中時資料照）

此外她透露兩人不單只是錄音，還邀約這名台大正妹康復後，可以相約見面一起打球，事後也不斷更新正妹的復原狀況，沒想到福原愛她們不僅有關注，還主動聯繫是否需要協助，對於夫妻倆身為大明星，卻相當親民沒有架子，讓她坦言看了相當感動，此外更透露包括盧彥勳和韋禮安等人，也義不容辭錄音錄影打氣。

對於網路瘋傳福原愛和江宏傑婚姻亮紅燈，甚至有日媒整理這段異國婚面臨的3大難題，江宏傑除了露面否認謠言，更強調妻子回日本是因奧運規畫，3月就會回台，一家人也每天都會視訊，不過婚姻關係仍不斷被揣測，這也讓福原愛日前在推特無奈發聲：「直接來問我就好了啊」，字句透露出心情相當鬱悶。

(中時新聞網)