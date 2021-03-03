高中木棒聯賽高雄三民高中與台東體中今日爭奪4強門票，此戰三民高中先發投手盧泓捷完投9局，雖然整場被敲11安，但危機處理能力佳，只因挨一發陽春炮而失1分，另有8次三振，用118球達成高中生涯首次9局完投，率隊以5比1擊敗東體，睽違13年晉級4強。

此戰贏的球隊晉級4強，輸得只能打5-8名排名賽，三民高中取得先機，首局壘上有人情況下第五棒的陳堃益敲出二壘打，一棒打回2分。比賽中途發生陳堃益遭反彈球打中嘴部的意外，不過陳堃益奮戰精神高昂，選擇留在場內續戰，之後6局再複製二壘打、2打點表現，之後也靠隊友犧牲打跑回三民第5分，陳堃益單場雙安、4打點，給足盧泓捷火力支援。

盧泓捷並非球速型投手，他最快球速僅130公里初頭，不過控球佳，尤其變速球很能引誘打者出棒，雖然整場被敲11支安打，多次出現得點圈有人的危機，但最後都能化險為夷，僅被東體邱賢嘉一發陽春炮而失分，總教練張榮勳說，「先發投手雖然被敲很多安，但危機處理給100分，不疾不徐抓下每個打者。」相較之下三民全場僅敲5安，但關鍵一擊都能打出來，攻下5分。

三民高中先發投手盧泓捷完投9局僅失1分。（學生棒聯提供）

張榮勳表示盧泓捷的好壞球位置沒有差很多，控球能在邊邊角角，算是控球型投手，尤其變速球在教練莊志偉調整下更精進了。盧泓捷透露這是高中首次9局完投，變速球在教練指導下調整握法，變得更像直球，達到混淆打者的目的。

雖然多次面臨失分危機，不過盧泓捷都告訴自己不要慌，專心解決打者，自己沒有想過有機會完投，在場上時只專注在捕手手套，他也透露曾經想過參加中職選秀，不過自認心智尚未成熟，所以傾向先念大學。

三民高中多年沒晉4強，總教練張榮勳笑說自己也記不得多久以前了，「小朋友企圖心很強，從秩序冊上面看到10幾年沒進4強，大家都很希望他們能做到，這屆小朋友凝聚力很強，雖然實力不是最好，但很多一、二年級選手，可能是初生之犢不畏虎。」上一次三民高中晉級木棒聯賽4強是2008年，該年有目前統一獅捕手林岱安（林祐樂）。

高雄三民高中以5比1擊敗台東體中，晉級木棒聯賽4強。（學生棒聯提供）

(中時 )