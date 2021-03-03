首批AZ疫苗今上午抵台，食藥署拚7天內完成封緘程序，讓疫苗能快速開始施打，不過，南韓今卻傳出一名50多歲男子昨（2日）接種AZ疫苗後，於今日心臟病發死亡，但目前仍須釐清死因是否與疫苗相關，專家小組召集人張上淳表示，曾對疫苗有過敏反應者及曾對藥物有厲害過敏反應者，建議暫緩接種。

根據韓國媒體報導，京畿道衛生當局今（3日）表示，一名50多歲男性昨接種AZ疫苗後，出現不適症狀，之後心臟病發作，緊急送醫治療仍不幸死亡，由於該名男子生前患有心血管疾病、糖尿病和腦中風等慢性病，因此死因是否與疫苗相關仍待釐清。

另在京畿道某家護理醫院中，一名60多歲的男子接種AZ疫苗後，出現血壓降低、肌肉痠痛與全身無力等嚴重不良反應的症狀，目前已被送至大醫院接受治療，但其狀況與疫苗的關係同樣仍待釐清中。

根據韓國中央政府的數據顯示，南韓自從2月26日開放接種新冠疫苗至3月2日止，共有156人出現輕微不良反應，多是噁心、頭痛與高血壓等症狀。

而先前歐洲部分國家開打AZ疫苗後，有民眾出現高燒、頭痛或身體產生免疫反應的現象，因此讓醫院職員與第一線工作人員紛紛請病假，導致醫療服務吃緊，法國為此暫緩施打，而瑞典部分地區亦暫停接種。

針對此事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前兩天死亡的案例都還沒有直接相關；專家小組召集人張上淳則說，過去如果有對疫苗有過敏經驗者，或是過去曾對某些藥物有厲害過敏反應者，建議可以暫緩接種。未來就是要打完疫苗後，要待滿30分鐘再離開，醫護相關工作人員，若接種後身體有任何不適，就要儘早尋求專業協助，找專業醫師幫忙評估是否有任何狀況。

(中時新聞網)