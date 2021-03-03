繁體中文電子書服務 Readmoo 讀墨電子書今（3）日正式公開最新一代電子書閱讀器 mooInk S 6 吋電子書閱讀器。新款電子書閱讀器搭載元太科技 6 吋 E Ink Carta電子紙顯示螢幕、電容式觸控、四核心 CPU、32 GB 儲存空間，效能全面提升，定價為新台幣 5,390 元， 3 月 9 日將於 Readmoo讀墨電子書官網、PChome 24h購物開放預購。

Readmoo 讀墨電子書表示，mooInk 6吋機型首次更新，力求在各方面帶給讀者有感升級。採用元太最高規格的 E Ink Carta電子紙顯示螢幕（解析度 300ppi，1448 x 1072）、電容式觸控與四核心 CPU 與高達 32 GB 的儲存空間，翻頁速度、觸控靈敏度與運算效能都顯著提升。

mooInk S 上市首批將同步推出兩色：硯墨黑、限量素箋白。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

mooInk S 的 6 吋設計，輕巧、方便攜帶。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

延續臺灣設計、臺灣製造的品牌精神，mooInk S 電子書閱讀器在外觀上，沿用日前推出後頗受好評的 mooInk C 外觀：由竅門設計主持設計師王俊隆操刀，以「書本造型」賦予電子書閱讀器兼容古今樣貌的新姿態，而「解字」概念主題的書法刻印設計背蓋，除了美觀之外，還兼有防滑的實用功能。

mooInk C 彩色電子紙閱讀器推出後，Readmoo 讀墨電子書就持續收到讀者意見，希望讀墨能夠推出其他白色機種。為了回應需求，mooInk S 上市首批將同步推出兩色：硯墨黑、限量素箋白。兩機種都將於 3 月 9 日在 Readmoo 讀墨電子書官網與 PChome 24h購物開放預購、3 月 31 日啟動全通路預購。

同時，mooInk S 保護殼也將隨著預購同步開賣：採用透明 TPU 防撞軟殼，可單獨使用，不會遮蔽 mooInk S 精緻的背蓋設計，也能搭配可拆式皮革外層直立閱讀；3 月 30 日前首批預購讀者，除了可獲得新台幣 2,000 元的購書金優惠碼之外，還能參與上市禮抽獎活動，有機會將價值 2,000 元的讀墨禮券，與價值 999 元的領書額度帶回家。讀墨電子書指出本次預購將分機種進行出貨，素箋白機種最快將於 4 月中旬前出貨，硯墨黑則是 5 月上旬前出貨。

(科技)