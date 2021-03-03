大陸資深女星劉曉慶不只演過多部經典戲劇，保養得宜的她還是美魔女一枚，劉曉慶駐顏有術，看不出她已有70歲，劉曉慶還被日本媒體封為世界美魔女第2名，不過劉曉慶近日卻被指臉僵、耳垂變形，對此，劉曉慶則懶理外界的紛擾，在微博曬寫書法影片。

70歲劉曉慶日前被網指濾鏡越開越誇張，臉蛋變僵不自然，耳垂變形、還快跟臉頰連在一起，劉曉慶的臉蛋引發網熱議，不過劉曉慶則懶理外界談論她外型的紛紛擾擾，劉曉慶昨（2日）則一如往常在微博曬影片，只見劉曉慶開心揮毫寫書法，還大方邀請粉絲留言、和她交朋友。

劉曉慶懶理外界的紛擾，曬寫書法影片和網友互動。（圖／取材自劉曉慶微博）

劉曉慶除了大秀一手好字，影片中的劉曉慶臉蛋較自然，耳朵也沒有像日前影片變形得如此誇張，同時，劉曉慶還寫下：「剛剛拍攝的」，不免被解讀是要為自己的臉垮疑雲出聲，粉絲也留言讚她：「慶姐人美字好看」、「自好人每（美），一氣呵成」、「青春不老堅強的人生劉曉慶」。

其實，劉曉慶雖然以凍齡外型和好身材被封為美魔女，但她也常被指整容，對此，劉曉慶日前就曾向陸媒霸氣說：「自己現在長得年輕，經常被人誤解為整容」，她也笑稱自己「老不了」，不過，劉曉慶也強調：「人的五官是不能變的，已經是劉曉慶了，把它變了運氣就完了，堅決不能變」，否認有修修臉。

(中時新聞網)