彰化73歲退休終身警官陳前，３日回到母校溪湖國中，與周大觀文教基金會合作，共同堆動熱愛生命公益活動「全馬傳愛4萬公里」，與母校所有所有學弟妹分享，其不凡人生經歷，並號召各界帶動熱愛生命三好運動，希望能自己好、別人好、和地球好。

出身埤頭的退休警官陳前，是彰化生命之光，溪湖國中的傑出校友，也是全球熱愛生命獎章得主，從事警察外勤工作卅多年，退而不休，全力投入榮譽觀護人等志工行列，更捐血多達340次、17萬毫升，更跑遍全球，橫跨希臘、匈牙利、韓國、日本等共516場、約繞地球一周4萬公里，還登頂玉山63次、登百岳192次。

陳前與學弟妹分享，表示他一日為警、終身愛警，告訴大家有能力時，就要主動去幫助別人，從警曾３次差點陣亡，出生入死跟生命搏鬥，但他始終沒有退縮，希望所有學弟妹能與他一樣，要活就要動，挑戰自己、活出自我生命的價值。

陳前說，人最怕病痛，他24歲時甲狀腺手術病痛，讓他領悟到健康的重要，讓他決定將跑步變成終身職業，要有健康的身體，才能去幫助更多人，至今已經超過25年沒有使用過健保卡，鼓勵所有學弟妹，他都辦得到了，所有年輕的學弟妹同樣也辦得到。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，周大觀文教基金會與全球熱愛生命獎章得主退休警察陳前，到陳前母校溪湖國中演講，周大觀文教金機會為了幫助罹癌學生，而設置的「抗癌圓夢助學金」，最近受疫情影響甚大，捐款足足少了六成，基金面臨斷炊問題，希望各界能踴躍捐款、發票，一起幫助癌童。

(中時 )