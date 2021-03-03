「安平漁港跨港大橋新建工程」夜間模擬圖。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

「安平漁港跨港大橋新建工程」都市設計審議案日前通過，預定2024年底完工，未來除了紓解安平舊城區交通壅塞，也可望加速活絡安平港區聯外交通，完善安平港區整體交通系統，也被看好成為安平漁港新地標。

安平漁港跨港大橋工程全長約1010公尺、寬度約20公尺，起點為城平路，跨越水域範圍後，往東可連接至終點永華路，土地權屬均屬於公有土地。

都發局長莊德樑表示，跨港大橋為輕量型造型鋼筋混凝土橋，橋柱與橋面造型意象呼應台灣山稜及候鳥遷徙展翼姿態，色彩上是以融合環境色彩之灰、白色系為主。燈光規畫以橋拱與橋側光雕照明，點綴安平港歷史風貌園區夜景。跨港大橋上設有人行道、自行車牽引道與觀景平台，具有提供市民駐足、觀景功能，有望成為新打卡景點。

都發局強調，安平漁港跨港大橋興建完成後，除了可提供交通上便捷、紓解安平舊城區交通壅塞問題，更可提供市民步行、賞景及休閒等複合性功能，並成為安平漁港新地標。

(中時 )