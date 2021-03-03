台中市太平區黃姓1家4口日前到921地震公園玩耍，當時爸爸開車載姐姐，媽媽騎機車載5歲女童前往，1家人返家後，卻發現5歲黃姓女童不見了，原來在公園內，媽媽以為小女兒跟著爸爸、姐姐坐同1台車回家，然後媽媽獨自騎機車回去，回公園遍尋不著情況下，經警方通知，約在公園領回女童，結束1場驚魂記。

太平警分局太平派出所指出，警員陳稚允、曾志忠日前下午4點多執行巡邏勤務，獲報「轄內921地震公園有迷失女童，請求警方協助。」員警到場後發現女童邊哭邊找媽媽，在員警及熱心民眾安撫下，待女童情緒緩和安靜下來。

女警提供黃姓女童小點心及礦泉水使用，並欲將女童帶返派出所安置，讓警方驚訝的是，在女警與女童談話之間，女童忽然小聲的說出媽媽的姓名及手機號碼，女警半信半疑下撥打了數通電話才由一女子接下，經確認後確實為女童母親，最後順利約在公園旁由母親帶回。

女童見到母親後隨即放聲大哭，黃母低調表示，下午由她與丈夫一騎機車、一人開車載姐妹倆到公園玩耍，返家時未加留意姐妹的動態，以為兩人均由丈夫載返家，自行就前往附近市場買東西，直到警方通知時才發現女童還留在公園，連忙頻呼自己太粗心了，非常感謝警方熱心協助，有了這次經驗，將多加留意子女動態。

(中時 )