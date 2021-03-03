彰化縣田中鎮復興社區依靠八卦山脈，早期社區有將近３分之１土地種植鳳梨，但近年農民歲數高，以致鳳梨產量減少。(吳建輝攝)

彰化縣田中鎮復興社區依靠八卦山脈，早期社區有將近3分之3土地種植鳳梨，但近年農民歲數高，鳳梨產量減少，而近日鳳梨議題討論不少，社區理事長吳幸茹說，過去社區就有在做鳳梨酵素，果醬等，她相挺農民，讓社區共餐鳳梨入菜，也希望能這波鳳梨潮，能夠復興社區的鳳梨產業。

3日將盡30位復興社區的長輩們齊聚一堂，一起用行動支持鳳梨農，吳幸茹表示，她小時候在鳳梨田長大，對鳳梨有獨特的情感，必須站出來，社區本來就有在做鳳梨乾、鳳梨果醬、還有鳳梨元的體驗，常常有外縣市的農會到社區參訪，有社區願意學習的話，歡迎到復興社區。

吳幸茹說，除了鳳梨乾、果醬之外，鳳梨葉子也可以抽取纖維，製作鳳梨布，果皮可以製作鳳梨酵素，鮮果直接吃，產期尾斷較酸時，就做成酵素、果醬、甚至鳳梨酥等等，全身上下都有很好的價值，也希望大家能多支持鳳梨果農，一起買鳳梨、吃鳳梨、用鳳梨。

田中鎮長洪麗娜表示，復興社區有一半的土地是山坡地，早期盛產鳳梨，在地耆老對鳳梨有特別的感情，社區共餐大家準備一人一道菜，端出許多鳳梨佳餚，也希望大家能一起挺鳳梨，特別是我們復興的鳳梨，不管是加工、或是鮮果，一起來吃鳳梨，讓好運旺旺來。

現場擺出鳳梨雞湯、鳳梨蝦球等美味的鳳梨菜餚。(吳建輝攝)

３日將近30位復興社區的長輩們齊聚一堂，一起用行動支持鳳梨農。(吳建輝攝)

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