高中木棒聯賽高雄三民高中與台東體中之戰，三民高中除了靠盧泓捷先發完投僅失1分外，打擊全看陳堃益表現，他單場雙安皆為二壘打，個人攻下4分打點，助球隊5比1晉級4強，不過比賽出現插曲，他在5下守備時被反彈球擊中嘴部，包紮完後仍留在場上浴血奮戰，讓總教練張榮勳相當感動，想到多年前蔣智賢也曾有相同情況。

陳堃益在首局就有貢獻，壘上有人情況下敲出二壘打，一棒打回2分，助三民高中先馳得點，只不過5局下半守備時發生意外，在接反彈球時不慎被球打到臉部，當下嘴部出血，防護員緊急上前治療。

防護員一開始先用紗布和透氣膠帶將傷口貼住，不過膠帶黏性不佳，東體一壘指導教練葉明嘉還幫忙提醒，之後防護員直接用紗布將嘴部纏繞一圈，陳堃益想留在場上奮戰的精神可嘉，但他嘴部被封起來的模樣有些滑稽，兩邊教練都忍不住笑出來。

即使受傷也無損陳堃益的火燙手感，第6局他再複製一次二壘打，同樣帶有2分打點，之後也靠隊友犧牲打跑回三民第5分，陳堃益單場雙安、4打點，是此戰關鍵打者。

賽後三民高中總教練張榮勳說陳堃益是此戰最大功臣，「這四個階段打點都很多，很常一棒就打2、3分回來，他被打到嘴唇裂掉，流很多血，但他說自己還想要上場，真的滿感動的。」張榮勳說陳堃義的精神讓他想到多年前帶過現富邦悍將野手蔣智賢，「有一年蔣智賢也是被鄭凱文打到耳朵裂掉，之後包一圈又上場投球，這是拚勁。」

雖然心疼陳堃益受傷，不過張榮勳坦言自己有偷笑出來，「很好笑阿，防護員應該嘴巴要開個洞給他呼吸，他變成全場防疫做最好的，防疫小尖兵就是他！」張榮勳透露教練和裁判都勸他下場休息，但陳堃益堅持繼續比賽，後來想到之後也不一定能晉級4強，所以讓他留下來參與這關鍵一役。

陳堃益之後上場都裡面先包紮一層後，再用頸巾套住下半臉，他笑說不是為了好看，而是要防止流汗膠布會不黏，「隊友有跟我道歉說傳歪，當下很痛，但之後還好，感覺刺刺的而已，血流很多、很痛但還是想留在場上，不能輸。」

陳堃益嘴部被封起來的模樣有些滑稽，兩邊教練都忍不住笑出來。（截自智林體育台youtube）

陳堃益嘴部受傷，包紮後無法說話。（截自智林體育台youtube）

(中時 )