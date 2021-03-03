世上無難事只怕有心人，若想要提升事業運，就要從工作上的細節開始注意，更別忘記時時提升自我能力。運勢命理網站「搜狐網」分享，天秤、摩羯以及雙子座的朋友是近期最有升職加薪機會的人，除了諸事財運皆順利，更有機會飛黃騰達，賺大錢不是夢。

▍天秤座

按時完成工作是準則，在無法準時完工時，記得和上級領導或交接的同事說清楚，避免因為自身的原因導致項目流失給公司帶來損失，若給主管留下不好的印象，今後升職加薪也有所阻礙，其中處理不來時，請同事幫忙是一個不錯的選擇，而在接待顧客時則要注意分清對方的訴求，表面上詢問的事情不一定是對方真正想要問的事情，謹慎仔細一些就能發現對方內心想要問的事情，例如：對症下藥成交率會節節上漲。

▍摩羯座

在家庭中與長輩和親人之間的關係在近期會有所改善，長輩有機會認可你的想法與意見，一擺之前委屈的模樣，將會成功坐上一家之主的位置，讓你相當有成就感！在處理事情時，如果聽信一面之詞，最後以失敗收尾的機率高達百分之83，建議謹慎行事，而和顧客或同事溝通項目或方案時，注意情緒和言語上的表達，才不會引起不必要的誤會，多一個朋友總比多一個敵人要來的好。出門前檢查隨身攜帶的物品，避免遺忘重要文件。

▍雙子座

出色的才能與危機處理意識讓你從眾多人中脫穎而出，上級主管對你才能的肯定讓你更容易接觸到好的項目與相關專業人員，積累人脈勢在必得，也是為以後做足準備，同事之間相互幫助和諧的氛圍使你放鬆警惕，想升職加薪該有的警惕心一定不能少。生活中遇到處理不了的事情請教長輩或朋友都是不錯的選擇，有些事情不追根究柢也是對自己的仁慈，心知肚明的事情擺上檯面會讓情況更惡劣。

(中時新聞網)