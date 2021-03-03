接種AZ疫苗副作用一覽表。（中時新聞網製作）

AstraZeneca疫苗是一種含有可表現新型冠狀病毒棘蛋白的腺病毒載體疫苗，對預防新冠肺炎感染具有保護力。（達志影像/shutterstock

台灣企盼已久的首批新冠疫苗終於到手了！今日上午自韓國運送抵台的20萬劑AstraZeneca疫苗，按照疫情指揮中心預定的時程，將在一周內開打。AZ到底是何種類型的疫苗？接種後會產生哪些副作用，第一、二劑須間隔多久施打？有哪些應注意禁忌？《中時新聞網》透過疾管署官網彙整出一份完整的AZ疫苗懶人包，作為大家施打疫苗前參考。

疾管署官網指出，新冠肺炎AstraZeneca疫苗，是一種含有可表現新型冠狀病毒棘蛋白(S protein)的腺病毒載體之疫苗，用於預防新冠肺炎感染，可避免因新冠肺炎感染引起的嚴重併發症。此疫苗目前已通過世界衛生組織（WHO）、歐盟等其他先進國家及我國緊急授權使用，目前優先施打對象為第一線醫護人員。

AZ疫苗在保存條件上具有優勢，其冷儲條件只須在2 ~8°C冷藏儲存，不須要特別的冷鏈系統。在接種的劑量及間隔時間方面，目前依據疫苗仿單的適用接種年齡為18歲以上，接種劑量為0.5mL。AZ疫苗的分2劑接種，目前依WHO建議，AZ的接種間隔為8至12周；衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)則建議，間隔施打至少要8周以上。

對於民眾關心的疫苗安全性及保護效果，疾管署指出，AZ疫苗不含可複製的SARS-CoV-2新型冠狀病毒顆粒，不會因為接種本疫苗而感染新冠肺炎。另外，依據目前臨床試驗結果顯示，此疫苗接種完成，2劑間隔12周保護力可達82.4% (62.7%~91.7%)，並可降低新冠肺炎傳播率達67%，並且能有效預防因新冠肺炎感染而造成的嚴重併發症。疫苗的保護效果則視接種對象的年齡或身體狀況而有不同差異。

疫苗接種時仍有禁忌須注意，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種之疫苗劑次發生嚴重過敏反應者，應不予接種。而在接種過程中也5個注意事項要留意。

1.本疫苗不得與其他疫苗同時接種，目前依ACIP建議，應完成新冠肺炎疫苗接種時程後再接種其他疫苗，並與其他疫苗間隔至少28天，如小於上述間隔，各該疫苗無需再補種。

2.本疫苗不得與其他廠牌交替使用。若不慎使用了兩劑不同新冠肺炎疫苗產品時，不建議再接種任何一種產品。

3.發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

4.免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據。

5.目前沒有足夠數據建議孕婦可常規接種新冠肺炎疫苗，若自身為高感染風險者，或可能因感染新冠肺炎導致嚴重併發症的情形，可經醫師評估是否接種疫苗，且請醫師告知民眾目前缺乏孕婦接種新冠肺炎疫苗之安全性資料。接種新冠肺炎疫苗前不需進行懷孕篩檢，接種新冠肺炎疫苗後亦不需避孕。

接種後2注意事項，也要加以遵守。為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應在接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。若有使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

最後，接種後可能發生的副作用反應及因應措施，以下4狀況須進行相關處置。

1.此疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉；抓接種部位。

2.接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、寒顫、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

3.如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

4.完成疫苗接種後，雖可降低感染新型冠狀病毒的機率，但仍有可能罹患嚴重特殊傳染性肺炎，民眾還需注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康。

(中時新聞網)