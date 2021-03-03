都市住宅密集，各種噪音問題，經常引發鄰居間的糾紛。一名老翁每天清晨固定在陽台拍打身體做運動，只不過「啪啪啪」聲音卻造成鄰居困擾，遭人錄影存證提告。而法官也認定老翁確實影響到他人安寧，因此依《社會秩序維護法》，處以500元罰鍰。

據《鏡週刊》報導，台中一名謝姓老翁，固定每天清晨約6點左右，都會在自家陽台用手拍打自己身體，發出「啪啪啪」的聲音，附近住戶都能明顯聽到，其中一名女性鄰居用手機錄影存證並提告。

老翁辯稱，自己有每天早上固定運動習慣，約5時45分開始，時間僅3分鐘左右而已。台中地院法官審理認為，如所製造之噪音，妨害不特定人或特定多數人之安寧，且難以忍受者，即可認定妨害公眾安寧，不以是否於深夜製造噪音為要件。

勘驗影片後，法官認為謝姓老翁於2020年8月24日至31日共8天期間中，在陽台拍打製造的聲響，確實已經達到影響到他人安寧程度，因此依《社會秩序維護法》，處以500元罰鍰，且全案確定，不得上訴。

(中時新聞網)