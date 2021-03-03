【LIVE直播】首批AZ疫苗抵台 指揮中心最新說明｜2021.03.03

台灣首批AZ疫苗來了，中央流行疫情指揮中心表示，首批到貨的AZ疫苗為11點7萬劑，並非原先說的20萬劑，指揮官陳時中表示，這批疫苗不是來自COVAX，是我國直接洽購的1000萬劑中的一部份，疫苗全球都在搶，能先提供一部份也是好事，將針對第一線的11萬多名醫事人員開始施打。

AZ疫苗為何先給11萬劑？陳時中回應，因為全球都在搶購，連供應商都沒有把握，不過能先提共部分，能讓直接接觸確診病人的人先建立防護，是件好事。

陳時中表示，今到貨的疫苗非來自COVAX，而是我直接向COVAX洽購的一千萬劑疫苗當中的一部分，至於COVAX疫苗何時會到來？陳時中說：「這要問COVAX」。

陳時中表示，首批疫苗上午10點21分由大韓航空KE691班機運抵桃園機場，完成通關程序後，目前已運送至指定冷儲物流中心，該疫苗為多劑型包裝，每瓶共10人份，可存放在攝氏2到8度的環境，每人需接種兩劑，兩劑須間隔至少8周以上，接下來將針對第一優先的醫事人員開始施打。

陳時中說，AZ疫苗先開放採檢或直接照顧新冠確診或疑似個案的人員施打，非直接照顧新冠確診個案的醫事人員被列為第二順位，第三順位才是非第一線的工作人員。

新冠肺炎專責醫院及醫事人員資格名冊。(指揮中心提供)

陳時中透露，自己是今天上午9點才收到疫苗將抵台的訊息，本款疫苗打完第一劑22天後有71%的保護力，間隔12週的保護力可以達到81%，副作用包含畏寒、噁心、腹痛，目前來說，僅限於這些副作用。建議避免有嚴重過敏反應，打完後至少要觀察30分鐘。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，以這一批11.7萬劑放行後，大概有一兩百家的醫療院所先施打，會先設立好，運到這些醫療院所去，也會有預約系統，民眾若要預約，第一階段是給專責醫院的醫護人員，若剛好是醫院，就可以透過醫院的預約系統，透過系統與健保卡部分，確認身份後就可以施打。

陳時中表示，第一批，醫護所在處若是有專責病房負壓隔離病房的醫院，第一批會直接接觸到相關疑似確診者，或是沒有直接接觸，但場域是在專責病房或是負壓隔離病房場域的工作人員為優先，有剩下的畫會陸續公告。

(中時新聞網)