石油大廠艾克森美孚（Exxon Mobil）3日（周三）宣布，由於新冠病毒疫情引發前所未見的低迷市況，加速重整計畫，決定在新加坡裁員7％人力。
新加坡為艾克森美孚最大的煉油與石化廠區，約有4,000名員工。該公司表示，預計2021年底前裁撤約300人。
疫情使能源需求銳減，曾是全球市值龍頭的艾克森美孚去年虧損創紀錄，數周前甫宣布擬關閉在澳洲已有72年歷史的Altona煉油廠，轉型為石油進口終端站。
(工商 )
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石油大廠艾克森美孚（Exxon Mobil）3日（周三）宣布，由於新冠病毒疫情引發前所未見的低迷市況，加速重整計畫，決定在新加坡裁員7％人力。
新加坡為艾克森美孚最大的煉油與石化廠區，約有4,000名員工。該公司表示，預計2021年底前裁撤約300人。
疫情使能源需求銳減，曾是全球市值龍頭的艾克森美孚去年虧損創紀錄，數周前甫宣布擬關閉在澳洲已有72年歷史的Altona煉油廠，轉型為石油進口終端站。
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