台北國際自行車線上展今日正式開展，自行車族群中的美利達(9914)、巨大(9921)、桂盟(5306)等皆有參與，中場過後，漲幅約在1.3%-1.7%左右。

此次首度推出的TAIPEI CYCLE Online線上展，鎖定打造自行車及運動健身產業最佳社群互動平台，提供廠商媒合交流、產品曝光及商機開發等功能；同時透過採洽會、線上論壇、廠商產品影音專輯等數位活動，將參展商的展品推廣給全球買主。

巨大與女性專屬自行車品牌Liv、都市休閒自行車品牌momentum，以及高端零組件品牌CADEX，推出多元的自行車及電動輔助自行車產品，巨大提到，全新MY21產品將引領消費者感受Giant不同領域專業自行車的樂趣！此次Giant將展示甫獲2020年第29屆台灣精品獎銀質獎的電動登山車以及同樣搭載“SyncDrive Pro”專業級高效同步電機的Trance X E+ 1以及Liv品牌的Intrigue X E+ 3；另將同步展出電動公路車Road E+ 1，以及電動混合路面車型Explore E+ 0。

美利達1月營收年增26%，2月第一周客戶積極喬貨運，也增加2家船運公司，台灣出貨量可望增加，目前歐美市場需求度仍高，2月營收表現有機會優於1月，3月大陸區進入銷售旺季，且台灣貨運更加緩解，法人樂觀看待，3月營收表現將優於2月。

桂盟1月營收創歷年同月新高，目前由於業界庫存水位仍偏低，車廠、零件廠全力生產還是無法滿足市場需求，預期這波成長力道將延續至今年第3季後，法人樂觀看待桂盟2021年營收表現。

(時報資訊)