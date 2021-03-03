國民黨智庫副董事長連勝文日前拋出「專職黨主席」的想法，認為擔任國民黨主席不能兼選公職。連勝文今天受訪時，被媒體問到是否有意參選國民黨主席？連勝文說，不能說有定案，但從今天開始他會認真評估，也嚴肅面對黨員關心的事，請教黨員看法，再做決定。

媒體問連勝文，國民黨主席江啟臣目前也是立法委員，連勝文拋這樣的想法是否針對江啟臣？是否當主席連立委都不能當？連勝文則表示，這向來是他的理念，不會針對任何人評論，如果黨內同意他的想法，細節大家可以再討論。

連勝文強調，過去黨內就有人提出一樣的想法，他現在講出這樣的想法，沒有怕得罪誰，反而這也代表國民黨是一個民主的政黨，黨內可以有不同想法，也可以溝通討論，不像某些其他「一言堂政黨」，意見不同還不能討論。

連勝文接受電台專訪時指出，國民黨過去幾年的慘痛經驗，因為過去國民黨都喜歡看到「一人救全黨」的英雄式的場面，但如果變成「全黨救一人」，對國民黨會很辛苦，這也不能把所有責任怪在1、2人身上，這其實是一群人的問題，須從制度上檢討，如果不檢討，問題只會不斷重複。

連勝文說，他理想中的政黨模式是美國的政黨模式，國民黨必須要集體領導，黨主席必須把舞台和資源放出來，不該集中在自己身上，不能把整個黨的聲量集中在自己身上，要權力分享，一起推動黨的前進。

(中時 )