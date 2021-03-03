基隆圓環蔣公不願離開 頭身遭分離 14:002021/03/03 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔣公上半身斷裂掉落，銅像摔在地後，頭部又斷裂（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔣公上半身斷裂掉落，銅像摔在地後，頭部又斷裂（陳彩玲攝） 蔣公下半身留在基底。（陳彩玲攝） 基隆市政府3日早上9點拆除火車站前圓環的蔣中正銅像，但因銅像與基座套牢，拆除不易，工程一度延宕，最終改換25公噸吊車，並使用鋼索套在蔣公腰際間，未料，拉動過程中，蔣公上半身斷裂掉落，銅像摔在地後，頭部又斷裂，現場一片混亂，市府正在研議後續處理。 雲林蜜蜂大軍停假樹幹 原來只是路過 基隆國門廣場工程啟動 圓環蔣公銅像明拆移至桃園慈湖 (中時 ) #蔣公 #圓環 #銅像 #斷裂 #拆除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 翁立友撇性騷風波回歸 和師妹一親密舉動宣告喜訊 10:562021/02/26 娛樂 會客菜業者屏監外遭打破頭 警逮6嫌朝殺人未遂偵辦 15:482021/02/26 社會 黑狗堅守河畔不願離開 男湊近一看嚇壞急呼救 19:342021/03/01 萌寵 基隆竊賊拿磚砸破婦頭 聲押獲准 04:102021/02/28 地方新聞 敗家殺老大4／角頭遭殺勢力失衡 販毒放貸圍事利益難分配 07:152021/03/02 社會 除威權象徵 促轉會盯上國防部 04:102021/02/27 政治要聞 拒拖吊BMW悍貴婦起底 曾陪酒當小三 情夫為她花4200萬買車買房 17:542021/03/02 社會 基隆老婦返家撞見小偷行竊 遭磚塊砸頭慘倒血泊 14:462021/02/27 社會 千隻蜜蜂附著斗六圓環花燈造景 義消：應只是路過休息 17:212021/02/27 寶島 嫩妹感情不順求助 噁男誆「阿修羅上身」只能讓他碰 09:262021/03/03 社會 基隆圓環蔣公銅像 今移至慈湖 04:102021/03/03 地方新聞 政治熱門新聞 陸禁台鳳梨 王世堅竟嗆他不做事 網傻眼：看錯黨了？ - 政治 蔡政府鳳梨大騙局遭踢爆後 農委會回應了 - 政治 藍營這2大咖若選六都 林正杰點名他來當黨主席 - 政治 2022台北人會支持誰當市長？ 街頭民調結果曝光她超慘 - 政治 名嘴要台人1天吞18公斤鳳梨 謝龍介吐12字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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