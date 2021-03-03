蔣公上半身斷裂掉落，銅像摔在地後，頭部又斷裂（陳彩玲攝）

蔣公下半身留在基底。（陳彩玲攝）

基隆市政府3日早上9點拆除火車站前圓環的蔣中正銅像，但因銅像與基座套牢，拆除不易，工程一度延宕，最終改換25公噸吊車，並使用鋼索套在蔣公腰際間，未料，拉動過程中，蔣公上半身斷裂掉落，銅像摔在地後，頭部又斷裂，現場一片混亂，市府正在研議後續處理。

(中時 )