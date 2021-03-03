新北市淡水男子陳彥廷因積欠債務，竟萌生歹念，今年1月12日從後方環抱被害女子，並用刀抵住頸部，強盜400元得逞，離開時，還不忘佔便宜趁機摸胸，隔了6天，陳見女高中生穿制服背著書包，企圖以同樣手法強盜財物，但因女學生驚聲尖叫，陳不得已才放手。士林地檢署依加重強盜、強制猥褻等罪提起公訴。

21歲陳男，2年前曾將女子推入暗巷強摸下體，法院依強制猥褻判刑7月確定，去年1月2日出獄後，仍在淡水一帶鬼混。今年1月因缺錢花用，見被害女子晚上9點多獨自在新北市三芝區小路，從後方環抱並用刀抵住女子頸部，喝令「不要動、不要叫、交出錢」。

陳得手400元打算逃跑，竟以沒拿刀的手抓了女子胸部一把才離開現場，18日晚間近9點，以同樣手法強盜穿著高中制服、背書包的17歲女學生，但少女不顧嘴巴遭摀住，仍大聲尖叫，並用手抓住刀刃掙扎，陳無計可施只能逃離現場，少女右手無名指遭割傷。

警方循線在陳住處逮人，並查扣犯案時的安全帽以及外套等物。檢察官認陳犯加重強盜、加重強制猥褻罪為想像競合，建請法院從一重加重強盜罪論處，另外對少女加重強盜未遂罪，則建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

(中時 )