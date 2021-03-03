身為在異鄉打拚的遊子，能遇到好房東、好鄰居，有個在忙了一天之後能舒適窩著的安身之處，是生活中至關重要的事情，但好房東不好找，律師簡大為分享大學時的經歷，表示同學遇上了一個會噓寒問暖、把他當自己孩子的房東太太，天天送宵夜給努力念書的自己，沒想到事情發展到最終，事情竟從溫馨變成驚悚。

律師簡大為近日在《震震有詞》節目中，分享大學時期自己同學的親身經歷，表示當年他們一群人在準備考試，其中一個男同學為了能專注念書，因此搬出去自己住，當時他找到一個位於黃金地段的房子，是一個女房東所有，兩人聊得投緣，同學便以便宜的價格租到該處，只是一段時間後，同學卻抱怨睡覺時有被壓住的感覺。

但其實除了睡覺時的困擾外，男同學表示租屋處很舒適，房東太太也對他很好，關心著他的生活，甚至看他每天沒日沒夜念書，都會準備宵夜送來給他，讓他有住在家裡的感覺，感到很幸福。

只是同學臉色一天比一天差，去找了某老師，對方竟說：「你好像被下咒了」，男同學半信半疑回租屋處搜索，還真在床底下找到一張符咒，回想一下，想起鄰居曾把他誤認為房東太太已過世的兒子，讓他覺得這可能跟對方有關。

於是當晚房東太太送宵夜來時，他靈機一動，試著輕喊了聲：「媽媽」，房東太太當場崩潰大哭，抱著他說：「媽媽很想你，遇到一個有緣人跟你很像」，之後才得知，原來房東太太在他的宵夜裡摻了過世兒子的「屍水」，並貼了符咒，希望過世兒子的魂魄能付在男同學身上，事情瞬間從溫情片變成驚悚劇，嚇壞眾人。

(中時新聞網)