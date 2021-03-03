由在野黨、民間社團等推動的4大公投案來勢洶洶。其中重啟核四公投已成案，另還有藻礁公投及反萊豬、公投綁大選等，若一切順利，今年8月將有4項公投舉行。台灣民意基金會董事長游盈隆今(3)日表示，國內政治形勢隨著時序一路到8月將漸趨緊張，決戰8月已成既定戲碼，目前看來，對完全執政的民進黨相當不利，對2022地方大選也可能會有嚴重的後遺症，公投結果將會是蘇貞昌的「生死門」。

游盈隆在臉書中指出，蘇貞昌與立委費鴻泰昨日在立法院就公投議題的一番對話就可以看出端倪。費鴻泰問蘇貞昌「公投通過有沒有人要負政治責任？」蘇答以「過去公投案很多，這次也很多，不是公投案有過、沒過，就追究政治責任」。游認為，這真是一段很奇怪的國會殿堂對話，並指稱如果角色互換，今天是吳敦義當行政院長講這樣的話，不知綠營會作何感想？

蘇貞昌是非常精明幹練的政治人物，他當然知道8月公投是「生死門」。游盈隆指出，目前可望成案的4項公投中有2項公共政策公投，即「反萊豬」與「藻礁」；若通過，行政院長是無法逃避責任的。他認為，以蘇揆的歷練和高度也不會選擇逃避，因為逃避也沒有用。

游盈隆也指出，蘇昨日備詢時對公投有一些遣詞用字，卻顯得猶豫、虛弱、不精準，甚至不誠懇。他認為，公投有法律拘束力，有強制性，可以中止或推翻現行公共政策；政府對任何公投結果只能「虛心接受」，不是一句含糊的「尊重公投結果」就可帶過。

蘇貞昌又說，「政府對於公投結果一定要照准照做。」游盈隆質疑，政府對公投結果要「照准」？這是一種什麼樣的概念？公投是直接民主，民主就是人民作主，公投結果政府必須「遵循」，而不是「照准」。公投的結果如果還需要政府「照准」？是說，政府的意志和權力高於整體人民的意志和權力嗎？希望蘇院長適當的時候能加以說明。

游盈隆點出，除了決戰8月4項公投，3月即將啟動的「修憲」工程，本來可以是民進黨政府的王牌，但因為蔡總統的投鼠忌器，在「不挑釁、不冒進」的兩不原則下，也可能虎頭蛇尾，不了了之，或「聊備一格式的」修憲，徒然被看破手腳而已。

(中時新聞網)