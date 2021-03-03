動畫電影「疫」軍突起，《STAND BY ME哆啦A夢2》全台2日突破3,800萬元，超越去年《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》票房，寫下「哆啦A夢」系列電影在台影史票房新高！
比起以往著重在大冒險的哆啦A夢系列動畫電影，《STAND BY ME 哆啦A夢2》更重在刻劃情親與愛情，大雄不改廢柴性格，竟在和靜香的婚禮當天逃跑，但內心掛記著奶奶的願望與靜香的幸福，於是大雄與哆啦A夢搭上時光機找尋青年大雄的身影，展開一場橫跨過去、現在、未來的時空大冒險，經歷一番折騰還是回到靜香身邊，幸福結局，適合所有年齡層觀眾進場。
《STAND BY ME 哆啦A夢2》改編自原作經典的「奶奶的回憶」篇，並巧妙融合原創劇情，日本復古街道風情加上科技感又充滿想像力的未來景觀，也創造絕佳視覺體驗，獲得有「日本奧斯卡」之稱日本影藝學院獎「優秀動畫獎」肯定，也拿下2021年台灣動畫電影票房冠軍。
(工商 )
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