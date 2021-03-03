陳傑瑞近來推出新歌。（杰瑞克有限公司提供）

陳傑瑞近來推出新歌。（杰瑞克有限公司提供）

新加坡歌手陳傑瑞，近來推出新單曲〈依然愛你〉獻給粉絲，他因為受限於疫情關係，今年過年無法返回新加坡與家人團聚，陳傑瑞只能靠著視訊科技跟爸媽拜年，他苦笑說：「連發壓歲錢都只能用電子轉帳方式。」事實上已經一年半沒有回新加坡的陳傑瑞，坦言非常想家，他表示：「疫情爆發後，就沒再回去過新加坡！我真的快忘記怎麼說新加坡話 （Singlish) 了。特別想念全家團圓的氣氛以及媽媽煮的新馬料理！但都盡量讓自己忙不敢多想，因為怕想到就會難過！」

他今年農曆年假期特別跑到台中找好友潘嘉麗、游政豪夫妻檔一起過年，更找了這次拍攝MV的大師林炳存導演及女主角APUPUCHERRY一起到台中玩，還因此學會怎麼打台灣麻將，與朋友開心過完春節，陳傑瑞表示：「我記得五年前有一次一個人在台北過年的經歷，當時充分感受到台北過年頓時變空城的寂寞感，從那次之後，我就告訴自己，以後都不能一個人在台北過年，那真的是人生一大難過的經驗。」

(中時 )