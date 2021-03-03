香港流行樂團「太極樂隊」樂手唐奕聰，是許多天王天后的御用音樂製作人，日前疑因心臟病發猝逝，享年57歲，不過唱片公司在傳出噩耗後，竟在官方臉書附上生前專輯的購買連結，被網友砲轟在發「死人財」，紛紛留言撻伐此惡行。

唐奕聰在香港樂壇頗有名氣，不僅是知名樂團「太極樂隊」樂手，身為音樂製作人兼作曲家的他，更是和張國榮、梅艷芳、王菲、張學友、陳奕迅等人合作過，不過向來為了健康積極運動的他，卻在昨（2日）被發現在家中昏迷不醒，死因疑似心臟病發猝逝，享年57歲，噩耗傳開後震驚香港演藝圈，讓粉絲難以置信直呼不捨。

不過生前所屬的環球唱片，卻在唐奕聰死訊曝光沒多久，在官方臉書發文「突然想聽太極！RIP～Gary Tong～」，並在貼文下方附上購買連結，似乎想藉此蹭一波買氣，卻反遭網友撻伐痛批發「死人財」，連歌手鄭中基都留言怒轟：「環球唱片你有沒有人性」，這也讓環球唱片緊急刪除貼文，並發表道歉聲明，強調已經嚴厲處分相關員工，對於唐奕聰先生離世，深感遺憾及惋惜，試圖為不當言行滅火。

唐奕聰生前創作超過數百首歌曲，經典之作包括張國榮《拒絕再玩》、王菲《執迷不悔》、陳奕迅《沙龍》等，所屬「太極樂隊」原定去年12月舉行成軍35周年演唱會，卻因新冠肺炎延期，如今無緣看到團員全員合體，讓粉絲不勝唏噓。

(中時新聞網)