群聯(8299)因去年第四季Nand Flash價格回穩，加上處分合肥兆芯電子的獲利認列下，法人預估，群聯2020年每股盈餘上看逾48元，展望長線，群聯已經成功轉型以非消費性產品為主軸，加上PCIe SSD控制器領先業界，將扮演未來重要成長動能，力拚在2025年後將成為全球最大SSD控制晶片供應商，群聯今早盤後股價黑翻紅，漲幅逾2.5%，股價最高達454元。

市場原先預估去年第四季的Nand Flash價格將續跌，但現階段市場目前觀察來看，Nand Flash價格近一個半月走勢已有穩定跡象，加上英特爾、美光出現需求復甦、手機在歷經去年的市況慘淡後，目前出現追單現象、Xbox持續拉貨，群聯採用12奈米製程的第三顆PCIe 4.0 SSD控制晶片已開始出貨，及8、9月去庫存已告一段落，目前存貨水準已回到健康水位，預估群聯去年第四季營運站穩高檔水準，法人樂觀預估，群聯去年第四季在Nand Flash價格走勢穩定下，預估毛利率將回升，加上處分合肥兆芯電子的約40億元將認列下，單季每股獲利單季上看23元，去年全年每股獲利更高達48.14元，其中預估業外合計貢獻每股獲利約24元。

群聯在近年來積極的營運轉型下，目前轉型已完成，2020年消費相關產品營收比重已降至38%，而非消費相關的產品，包括控制晶片、嵌入性ODM業務、遊戲、企業產品等，合計佔比已達62%，預估2025年非消費品佔比將超過80%，此外，群聯自2019年起已開始朝高值/端化產品發展，在工業市場逐步展現開發成果，且順利切入PCIe Gen 4 SSD控制晶片市場，陸續獲得多家原廠訂單，預估群聯將在2025年後將成為全球最大SSD控制晶片供應商。

抓準PCIe SSD控制器將是未來數年市場重要趨勢，群聯自2018年開始與AMD合作PCIe 4.0 SSD控制晶片，也在2019年出貨，目前群聯共有三顆PCIe 4.0 SSD控制晶片，其中第二顆出貨量已超過200萬顆，投入成本已快速於第一年即回收；第三顆為全球唯一讀寫效能超過7Gbyte/s的SSD控制晶片，預估第四顆SSD控制晶片亦將於本季發表，挾自身優勢，群聯未來將再爭取更多的客戶，讓PCIe成為群聯未來數年營運重要成長動能。

群聯預計在3月11日舉辦線上法人說明會，屆時預計董事長潘健成將會群聯2021年營運展望、產品線布局等，做出詳盡說明。

(時報資訊)