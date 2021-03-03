波羅的海國家立陶宛正規劃在台灣設立代表處，並考慮離開中國與中東歐17國的合作機制。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）2日報導，立陶宛國會外交委員會2月通過決議，支持立陶宛脫離北京主導的「17+1」、也就是中國與中東歐17國的合作機制。

前資深外交官、現任國會外交委員會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）表示，中國企圖透過這個機制接管中東歐各國的基礎建設，立陶宛不應該冒險。

帕維里奧尼斯還說，立陶宛應該轉與區域內的其它民主國家合作，「立陶宛正計劃與台灣擴展關係和成立經濟代表處」。

立陶宛外長林克維丘斯（Gabrielius Landsbergis ）在國會通過決議後也指出，北京與中東歐17國的合作機制「幾乎沒給立陶宛帶來好處」，而且由於各國對中國立場不同，會導致歐洲被分化。

不過他強調，立陶宛不是現在就離開，而是應該考慮推動對中關係比較有效的方法。

中國為拉攏中東歐國家創立的「17+1」合作機制，近年由於投資承諾沒有兌現和歐洲有被分化的危險備受批評。2月舉行的年度峰會，立陶宛、羅馬尼亞等6國僅派部長參加，創下歷年參與層級最低的紀錄。

相較之下，由於有脫離蘇聯獨立的歷史經驗，對受到大國威脅能感同身受，台灣在立陶宛政界被視為是民主的典範。

在國會友台小組成員艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）的領銜下，包含50位國會議員在內的逾200位政壇和知識界菁英，去年4月聯名致函總統瑙塞達（Gitanas Nausėda），支持台灣加入國際組織和在台成立代表處。

去年10月大選後上台的祖國聯盟（Homeland Union ）等3個政黨，在聯合執政協定中並承諾將推動「以價值觀為依據的外交政策」，「捍衛世界各地為自由而奮鬥的人，從白俄羅斯到台灣」。（編輯：黃自強）1100303

(中央社)