警方查獲的海洛因數量巨大，初估市價高達2000多萬元。（盧金足攝）★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

毒梟看準年輕人愛潮流時尚，還以國際知名品牌當成毒咖啡包裝，為獲暴利，毒害年輕人。（盧金足攝）★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

警方成功緝毒，毒梟意圖「一帆風順」販毒獲暴利，栽在警方手中，陰溝裡翻船。（盧金足攝）

警方在高雄市橋頭區查獲孟姓、薛姓、林姓等三名嫌犯。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「一帆風順」海洛因磚荼毒台灣 刑事局出擊毒梟陰溝翻船

刑事局中部打擊犯罪中心3日宣破偵破一級毒品「雙獅地球標、一帆風順」海洛因磚，警方成功緝毒，毒梟意圖「一帆風順」販毒獲暴利，栽在警方手中，陰溝裡翻船。

警方接獲情資指有毒梟於春節前將第一級毒品海洛因磚走私入境國內，利用春節期間密集發貨，經多日埋伏跟監蒐證，在毒品交易後查緝，現場查獲孟嫌等3人。

警方表示，海洛因磚市價約2000多萬元，毒梟看準年輕人愛潮流時尚，還以國際知名品牌當成毒咖啡包裝，為獲暴利，毒害年輕人，全案於調查後，依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，移送台灣橋頭地檢署偵辦。

刑事警察局偵六大隊第四隊隊長蕭榮哲指出，毒梟春節前將第一級毒品海洛因磚走私入境國內，並利用春節期間密集發貨，經報請台灣橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，與台中市警察局和平分局及高雄市政府警察局湖內分局等單位組成專案小組共同偵辦。

經多日埋伏跟監蒐證，22日晚上近8時，孟嫌等3人當場交易海洛因毒品後查緝，在買家薛嫌所駕駛的雙B自小客車行李箱內起獲毒品海洛因磚11塊，另在賣家孟嫌所駕駛自小客車內起獲K他命、咖啡包毒品及相關分裝工具等證物，孟嫌等3人均依現行犯逮捕。

蕭榮哲指出，警方在高雄市橋頭區查獲26歲孟姓、43歲薛姓、41歲林姓等三名嫌犯，查獲贓證物包括雙獅地球標一級毒品海洛因磚11塊，重量高達4181.96公克、K他命、毒品咖啡包及不法所得現金9萬元、車輛2部，其他還有果汁機、電子秤、夾鏈袋等相關分裝工具等贓證物。

警方發現毒梟將毒咖啡包的包裝做成名牌的包裝造型，吸引年經人引為潮流時尚感，以市價一包販售600到800元，在藥頭釋出夜店等通路後，嚴重茶毒青少年，全案於警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

蕭榮哲表示，查獲的海洛因數量巨大，初估市價高達2000多萬元，一旦流入市面恐將危害國人健康，所幸在專案小組努力下，將該批毒品攔截於交易處。

警方強調，「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」 的原則，將持續擴大追查幕後集團共犯及毒品來源，向下清查毒品 銷售流向，以瓦解毒梟供毒網絡，保障民眾生命安全。

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(中時 )