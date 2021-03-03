原名黃鑫翔的黃姓男子，4年前突遭解聘歷經中年失業，有感於人生許多事情無法掌控，2月26日到安平戶政事務所一口氣改名「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」25字，嚇到戶政人員，仍尊重權利讓他完成登記，他稱未來名字還想改更長。

黃男將名字改成25字，認為不能掌握人生，起碼可掌握名字長短。（程炳璋攝）

台灣最長的名字原本是台北市1名男子，名為「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」長19字，這項紀錄最近讓台南市黃姓男子打破，他上月底到安平戶政事務所，將名字改為「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」共25字。

改名是人民權利，戶政事務所一再確認後完成登記。因身分證超過15字必須用手寫，公務員為讓名字寫入身分證，還先練寫3次，決定分3行在身分證空格內寫完25字。

黃男改名引來親友質疑太瘋狂，但他認為，人生有很多事情無法掌握，他4年前還在親戚的公司上班，生活過的一帆風順，卻突遭解聘，差點被打倒，現在開計程車為業，車上裝設歌唱設備，有如歡樂車，反而過的快活。

有感人生多變無法掌握，起碼可以掌握名字的長短，黃男興起改名念頭，他平時拜神，認為冥冥中受神明照顧，希望新名字的內容與神明有關，可受保佑。

名字改成25字，面對「這麼長的名字以後怎麼簽名？」疑問，他稱，銀行沒規定簽名要寫全名，未來會刻印章，盡量以蓋印取代簽名。

台南市安平戶政事務所主任黃茂崑表示，台灣法令並未限制名字字數，但每人僅可改名3次，黃男的新名字目前是全台最長，未來是否改回3字不得而知。

黃男表示，現在改名完感覺人生重新開始，很開心，只要駕照格子寫得下，未來若還想改名，想改得更長。

(中時 )