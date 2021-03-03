國民黨主席江啟臣昨天接受外媒《路透社》專訪，表示不急於與中共總書記習近平見面，江今天強調，對國民黨而言，一定要有意義與適當時機，才是有意義的會面。黨務人士表示，江啟臣認為兩岸間要談雙方願意談又對台灣人民有義的事，在雙方都有意願且內外條件具備下，國共領導人會面不是不能談的議題，江也呼籲北京應放棄武力犯台，盼兩岸執政者秉持善意推動交流。

路透社專訪報導以「台灣在野黨領袖不急於和對岸領導人會面」為題，內容提及中國大陸對台威及國共領導人會面可能性等事，在中共兩會即將舉行之前，引發各界有不同解讀。

江啟臣在專訪中直言「不急於與中共總書記習近平會面」，指目前疫情狀況確實不便安排，但事務溝通管道依然存在且持續運作，江認為國民黨於此要爭取台灣人民更大的信任與支持，兩岸間要談雙方願意談又對台灣人民有益的事，不要只為見面而見面。

黨務人士透露，江啟臣在受訪後的內部會議強調，只要國共雙方都有意願，而且在內外條件具備下，國共領導人會面不是不能談的議題。

黨務人士強調，無論是兩岸問題或是區域內的紛爭，江啟臣的立場一向是希望理性處理，透過和平的方式解決，所以他除了呼籲北京應該要放棄武力犯台的想法外，也期盼在經貿、社會文化方面，兩岸執政者能秉持善意與互信，推動交流、實現合作，珍惜過去累積的善意和成果，為兩岸人民創造雙贏。

知情人士指出，該專訪原定於農曆年假前，但因江啟臣公務行程撞期而延後至昨日。關於專訪提及「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」部分，這位人士表示，路透社記者詢問中共軍機擾台等作為是否對我國的國家安全形成主要威脅，江啟臣認為諸如軍機擾台等事，確是台灣外部威脅的來源之一，而且從整個東亞複雜的區域情勢來看，例如像南海的主權紛爭，也是我國的安全威脅。

(中時 )