連恩麥可羅漢（Liam McCrohan）在推特貼出他們選的號碼截圖，證明他和瑞秋的故事不是「創作文」。（照片來源：Twitter）

許多人會用固定號碼、「養號」方式買彩券，相信幸運數字會替自己帶來財運。英國一名19歲女大生與21歲的丈夫，連續5週用同組數字買彩券，赫然發現中了高達1.82億歐元（約70億元新台幣）的頭獎，他們興奮地致電確認，客服卻告訴他們一個噩耗：他們選的號碼確實中獎，但他們的帳戶餘額不足，交易失敗，沒有買到彩券。

據英國《鏡報》報導，19歲的瑞秋甘乃迪（Rachel Kennedy）仍是大學生，她與21歲丈夫連恩麥可羅漢（Liam McCrohan），用「6、12、22、29、33與特別號6、11」這組號碼，連續購買「歐洲百萬（Euromillions）」彩券，為了避免忘記買彩券，他們還特別向銀行申請自動扣款。

2月26日他們點開手中的兌獎APP，跳出「比賽獲勝」字眼，一查赫然發現，該期頭獎號碼正是「6、12、22、29、33與特別號6、11」，且獎金更高達1.82億英鎊（約新台幣約70億元）。

樂暈頭的兩人向客服聯絡，想確認得獎訊息，沒想到竟得知噩耗：他們購買的號碼確實是頭獎號碼沒錯，但因為銀行帳戶內沒有足夠的金額可以扣款，因此「交易並未成功」。

這個訊息讓這對年輕夫妻瞬間從天堂掉到地獄，甚至認為這組號碼被詛咒了，他們會再接再厲「養號」買彩券，但肯定要換號碼。

(中時新聞網)