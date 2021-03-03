高雄舞少爺租屋處堆積飲料垃圾山 超噁屋況曝光房東嚇瘋

1名高雄知名舞廳少爺被爆料積欠2個月房租和水電費共2萬多元，房東上門找人時發現對方早已搬離，留下「滿坑滿谷」的垃圾在房內，不但客廳堆滿上百杯飲料杯，屋內各地隨處可見食物殘渣，孳生大量蚊蟲，儼然就成了小型垃圾回收廠，屋主與友人共清出50袋垃圾，事後相當崩潰氣憤，直言要肉搜對方出來討公道。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，高雄某知名舞廳的少爺是他朋友的房客，但該少爺租屋至今2年，房租雖經常拖延繳交，但不至於不繳，房東考量他在外地工作，多次給予體諒，不料他近日竟拖延2個月房租15600元、水電費11000遲遲未繳；房東也連絡不上人，因此決定上門找人，沒想到進屋後發現人早已不住該地，房屋裏頭也極其髒亂。

1名高雄知名舞廳少爺被爆料積欠2個月房租，還在房內留下「滿坑滿谷」的垃圾在房內，不但客廳堆滿上百杯飲料杯，屋內各地隨處可見食物殘渣。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

1名高雄知名舞廳少爺被爆料積欠2個月房租，還在房內留下「滿坑滿谷」的垃圾在房內，不但客廳堆滿上百杯飲料杯，屋內各地隨處可見食物殘渣。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該舞廳少爺在屋內留下遍地的垃圾，沙發、桌上全是吃完的廚餘、垃圾，客廳更是可以能見到像「整座山」的飲料杯堆積，數量高達上百杯，還有大團黑色垃圾袋，猛然一看就是一座垃圾山，散發惡臭、蚊蟲孳生，原PO跟著友人一同前往屋內，嚇得驚呼「整間房間都是蟑螂」，事後屋主請來清潔公司，竟整整清出50帶垃圾，除蟲費用超過1萬元。」

房東之後找上舞廳，對方卻稱該少爺已經離職，但原PO說有人看到對方還在裏頭工作，他說房東仍希望對方能出面好好解決問題，「如果是不小心忘記回家的路，忘記要繳的房租跟水電，忘記滿坑滿谷的垃圾沒丟，出面說明一下大家都好處理」，他笑說被房屋狀況嚇到要去看身心科，「我要被你嚇死了！」

(中時新聞網)