歐洲央行(ECB)理事會委員Fabio Panetta周二表示，如果有壓低公債殖利率的需要，歐洲央行應該擴大債券購買規模，或甚至增加購買的配額。

歐洲央行副行長Luis de Guindos同時表示，如果名目殖利率的上升對於融資條件造成負面影響，ECB將願意調整其計畫。

ECB周一公布的購債數據顯示，歐洲央行在上周的淨購債有所減緩。

ING資深經濟學家Colijn表示，歐洲央行目前顯然仍不擔憂殖利率曲線，他們認為這些由通膨驅動的因素，很大程度是會瞬息消逝。然而最大因素在美國公債殖利率的走高，而也因為如此，我們預計ECB會在下周增加資產購買，以解決公債殖利率上升問題。

歐元區公債殖利率在周二小幅上揚；德國十年期公債殖利率則持平，在負0.34%。

市場亦關注歐元區通膨，周二的數據顯示二月歐元區消費者物價指數年增0.9%，同於預期。

(時報資訊)