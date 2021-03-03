「金牌綠葉」吳孟達上月底因肝癌過世，享壽71歲，他生前作品無數，也累積不少財富，有3段婚姻的他據傳遺產一半給現任妻子侯珊燕，其他分給5名子女。今吳孟達家人發布訃告，宣布本周日(3/7)舉行公祭、安息禮拜祈禱儀式，8日進行火化儀式，並強調沒有授權任何人或單位代收白包或舉行追思會，請大家別上當。

據《新浪娛樂》報導，家人今公開吳孟達的訃告，透露吳孟達上月27日病逝，「享年71歲」，其告別式將採基督教形式舉行，7日下午5時30分到6時提供媒體採訪，6時到7時公祭，開放公眾人士致敬，7時30分後舉行安息禮拜祈禱儀式，僅供親友參加，隔日舉行告別儀式和火化，也限定親友參與。

吳孟達訃告公開。（圖／取自新浪娛樂）

訃告中指出，為了表達對過世的人和其家屬的尊重，靈堂內禁止攝影，違反則將驅逐離開，其次，因疫情影響，所有人現身都須配戴口罩，不能長時間逗留，場內也會遵守衛生署現行有關場地人數限制，最後家屬感謝外界關心，澄清並無收白包，也沒打算舉行追思會，希望安靜送吳孟達最後一程。

八兩金追悼吳孟達。（圖／翻攝自秒拍）

對於吳孟達的逝去，演員八兩金（本名：葉競生）最近在活動上回憶跟達叔相處的點滴，兩人算是廈門老鄉，年輕時期一起到香港打拚，八兩金表示，吳孟達其實一直都有回故鄉生活的計畫，「他曾跟我說過，等退休了我們可以一起回歸故里。」強調根仍在大陸，說到難過處，八兩金除了細數吳孟達的好，也忍不住落淚，感慨說：「達哥你為什麼要這麼快走？」

(中時新聞網)