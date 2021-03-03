綠色和平調查今年超市與量販店塑膠包裝的使用狀況，發現生鮮產品使用塑膠包裝比例高達9成，較2019年成長了4％，雖然不少零售通路購買標示為PLA的生物可分解的包裝，但實際上在土壤表面及海水中都未能分解，因此呼籲應重複使用包裝或裸賣，但有民眾表示，蔬果被東摸西摸多少會爛掉，看了就不會想買了。

綠色和平今年1月訪查零售通路全台門市，包括大潤發、好市多、全聯、美廉社、家樂福、頂好與愛買等共67家門市，發現通路整體塑膠包裝使用比例由86.4％成長到90.4％，其中美廉社近2年都是100％，全聯與頂好的塑膠包裝使用比例也超過9成，增長近7％ 。

綠色和平專案主任張凱婷表示，塑膠包裝使用比例持續上升，是因為企業沒有從源頭著手減量，反而從末端直接改用生物可分解塑膠作為包裝材質，但台灣目前無法回收也缺乏分解環境，所以生物可分解塑膠包裝仍被視為一次性塑膠垃圾，零售通路應積極投資在重複使用和直接淘汰包裝的裸買模式。

負責家庭採買的洪姓小姐表示，自己最常去大賣場買菜，常看到的就是民眾把蔬果拿起來又摸又捏，這已經是民眾多年養成的習慣，也看到有人把明明很好的菜葉拔掉，減塑是趨勢，但沒有包裝實在很難杜絕這樣浪費的情況。

「常看到架上水果被捏壞，看到這樣購買的慾望都會不見」，李姓家庭主婦說。

麻豆區農會理事長呂登和表示，塑膠要減量可以理解，可是造成蔬果的浪費也是問題，不包裝賣相就不好，消費者就不會買了，而且運送過程也容易被碰壞，這些也都是成本。

環保署表示，今年將規劃組成專家小組，輔導量販店等通路業者訂定塑膠包裝減量計畫，替代材質等也會一併提供。

(中時 )