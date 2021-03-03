中央銀行在2020年12月初祭出新一輪不動產信用管制，金管會認證已有成效。據金管會最新統計，2021年1月國銀房貸單月增加628億元，增量較前一個月少了290億元，且是去年8月以來，亦即半年來單月最低增量。

同時國銀建築融資在今年1月單月增加407億元，亦比去年12月的單月增量少了110億元，是近三個月的月增量新低；也就是說國銀房貸與土建融單月增量，已比去年12月少了400億元，銀行局副局長黃光熙表示：「後續將持續關注國銀這二大放貸的情況。」

央行在去年12月7日無預警祭出新一輪不動產抵押貸款的信用管制措施，且自8日生效，對於自然人購置第三戶住宅、公司行號購置第一戶及第二戶住宅的貸款，進行貸款成數限制，且不得有貸款寬限期，且對購地貸款、餘屋貸款亦祭出新的貸款成數控管。

金管會亦對銀行建築融資占所有放款比重高於同業平均者，進行加強監理，即不希望有銀行在建築融資占比上過度集中。

由於央行新措施給予寬容，即政策上路前，銀行已收件的申貸案，就依舊有規定辦理，所以2020年12月國銀房貸單月增加917億元，土建融單月增加517億元，兩者合計單月增1,434億元，創歷年單月新高，等於是政策上路前的「速貸潮」。

今年1月國銀房貸及土建築放款仍是持續增加，房貸餘額來到8兆803億元，續創歷史新高水位，比上月增628億元，但比起去年12月單月增加逼近千億元來看，增加金額似有縮減，1月國銀房貸逾放比0.12％，則仍是在相對低點。

建築融資餘額1月底餘額達2兆8,318億元，一樣是創歷史新高水位，單月增407億元，則同樣少於去年12月單月增加金額，逾放比0.15％，維持去年11月以來的水準。

(工商 )