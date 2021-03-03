即將於3月8日更名為尼得科超眾並換發新股的超眾（6230）再度公告，最大股東兼法人董事長日本電產株式會社，於2021年1月12日起至3月2日止，經由證券集中交易市場取得1,134張持股，累計已持股達80.27％，突破80％大關。

超眾公告指出，前一次公告日本電產株式會社持股為68,173張，持股比率78.96％，此次公告持股總額69,307張，持股比率上升至80.27％。

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