超眾最大股東 日本電產株式會社持股突破80％ 14:272021/03/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 即將於3月8日更名為尼得科超眾並換發新股的超眾（6230）再度公告，最大股東兼法人董事長日本電產株式會社，於2021年1月12日起至3月2日止，經由證券集中交易市場取得1,134張持股，累計已持股達80.27％，突破80％大關。 超眾公告指出，前一次公告日本電產株式會社持股為68,173張，持股比率78.96％，此次公告持股總額69,307張，持股比率上升至80.27％。 《半導體》超豐擬配息3.1元創高 殖息率約4.37％ 利基策略奏效 三福化去年EPS 4.36元 (工商 ) #超眾 #日本電產 #株式會社 #持股 #最大股東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散戶瘋台積 股東飆至84萬人 04:102021/03/03 財經要聞 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 17:402021/03/02 財經 阿水講股／股市阿水：外資大賣 注意月線下彎 09:402021/03/03 財經 搶當5G話事人1／過去4月發動3次併購 聯發科要做「最強老二」 09:412021/03/03 財經 萬六曇花一現 專家：台股三好三壞 04:102021/03/03 財經要聞 台商買豪宅 台中獨鍾七期房市 04:102021/03/03 產業．科技 《電腦設備》儲能＋海事雙引擎 廣錠今年拚谷底強彈 13:412021/03/02 財經 外資持續賣超 台股萬六得而復失 04:102021/03/03 財經焦點 COF基板喊漲 頎邦易華電進補 04:102021/03/03 證券．權證 蔡放寬移工年限 籲為勞工加薪 04:102021/03/03 財經焦點 行情大漲後…3公司大股東 調節持股 04:102021/03/02 投資理財 財經熱門新聞 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 《光電股》Mini LED下季放量 富采樂開懷 - 財經 - 時報資訊 美國老大撂一句狠話 比特幣大暴殺 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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