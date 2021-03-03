群電公佈去年獲利成績，全年營收為348.63億元、年增1.3%，稅後淨利為21.37億元、年增24.2%，營收、獲利都創下歷史新高，EPS達5.52元，群電董事會也通過每股配發4元現金股利，配發率達72%。

群電表示，去年在零接觸經濟帶動下，全球筆電出貨量大幅增加兩成，群電因此受惠，加上高毛利產品如Type-C、電競筆電用電源營收年增率超過4成，帶動營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益率、淨利率與股東權益報酬率都創下歷史新高。

(工商 )