群電去年EPS 5.52元創歷史新高 14:202021/03/03 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群電公佈去年獲利成績，全年營收為348.63億元、年增1.3%，稅後淨利為21.37億元、年增24.2%，營收、獲利都創下歷史新高，EPS達5.52元，群電董事會也通過每股配發4元現金股利，配發率達72%。 群電表示，去年在零接觸經濟帶動下，全球筆電出貨量大幅增加兩成，群電因此受惠，加上高毛利產品如Type-C、電競筆電用電源營收年增率超過4成，帶動營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益率、淨利率與股東權益報酬率都創下歷史新高。 力旺去年EPS 9.5元 擬配息9元 臺慶科去年EPS創新高 (工商 ) #群電 #EPS #稅後淨利 #歷史新高 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電創新春開盤來新低601元 市值15.58兆元 13:512021/03/03 財經 永裕去年毛利率 攀四年新高 04:102021/03/03 證券．權證 熱門股－璟德 報價調漲直奔漲停 04:102021/03/03 證券．權證 大田去年獲利5.44億 派發股息5元 04:102021/03/03 證券．權證 亞翔 今年營收拚新高 04:102021/03/03 證券．權證 市況不佳 眾達擬延辦私募 04:102021/03/03 證券．權證 歐示警：別跟著社群炒股 04:102021/03/03 全球財經 《半導體》售價漲＋產能足 天鈺營運火爆 12:162021/03/03 財經 《傳產》牛氣逼人 六都前2月移轉量創10年新高 07:442021/03/03 財經 COF基板喊漲 頎邦易華電進補 04:102021/03/03 證券．權證 《半導體》群聯去年獲利超猛 PCIe 4搶占先機 13:582021/03/03 財經 財經熱門新聞 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 美國老大撂一句狠話 比特幣大暴殺 - 財經 北醫大：事業長受高端疫苗試驗 無違反規定 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。