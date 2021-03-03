台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，行政院長蘇貞昌當然知道八月公投是自己的生死門，「反萊豬」與「藻礁」若通過，身為行政院長是無法逃避責任的，深信以蘇的歷練和高度，不會選擇逃避，因為逃避也沒有用。

他還強調，除了決戰八月四項公投，三月即將啟動的「修憲」工程，本來可以是民進黨政府的王牌，但因為蔡總統的投鼠忌器，在「不挑釁、不冒進」的兩不原則下，也可能虎頭蛇尾，不了了之，或「聊備一格式的」修憲，徒然被看破手腳而已。

游盈隆今在臉書指出，行政院長蘇貞昌昨天在立法院提施政報告，以「顧安全、拼經濟、創機會」為主軸，揭開了今年一整年台灣政治大戲的序幕。

他說，展望2021台灣內外政治形勢，可用四個字形容，「外穩內張」；台中關係依舊「鬥而不破」，整體而言，台灣的整體外在形勢是「穩定中偶遇瘋狗浪」，沒什麼大事。

他認為，但類似中國禁台灣鳳梨進口的事情三不五時會出現，那是兩岸政治板塊碰撞的不定時能量釋放，未來兩年將逐漸成為常態，農委會主委陳吉仲那樣大驚小怪的反應實大可不必。

他說，決戰八月已成既定戲碼，目前看來，對完全執政的民進黨相當不利，對2022地方大選也可能會有嚴重的後遺症。

他說，昨天立法院院會，蘇貞昌與費鴻泰在「反萊豬」與「藻礁」公投的一番對話就可聞出一些味道。費鴻泰問蘇貞昌「公投通過有沒有人要負政治責任？」蘇答以「過去公投案很多，這次也很多，不是公投案有過、沒過，就追究政治責任」，如果角色互換，今天是吳敦義當行政院長，講這樣的話，不知綠營會作何感想？

他說，蘇貞昌昨天對公投另有一些遣詞用字，卻顯得猶豫、虛弱、不精準、甚至不誠懇。公投有法律拘束力，有強制性，可以中止或推翻現行公共政策；公投結果對任何政府而言只能「虛心接受」，不是一句含糊的「尊重公投結果」就可帶過。

(中時 )