台中持續加碼補助老舊機車汰換電動機車，今年度淘汰1至4期老舊機車換購電動機車，一般民眾最高補助1萬7000元、中（低）收入戶最高補助4萬元；新購電動機車，一般民眾最高補助1萬元、中（低）收入戶最高補助3萬2000元。環保局陳宏益表示，透過加碼補助鼓勵市民選用電動車，盼減少老舊車輛污染排放，共同維護環境品質。
陳宏益表示，市府去年度針對中（低）收入戶汰購及新購電動機車編列補助經費為六都最多，考量國際疫情持續，為減緩中（低）收入戶購車壓力，今年換購電動機車補助提高至最高4萬元，新購電動機車補助最高補助3萬2000元。
陳宏益指出，換購電動（輔助）自行車最高補助9,000元、換購七期機車最高補助3,000元、淘汰二行程機車（92年12月31日前出廠）最高補助1,500元，鼓勵民眾換購電動車，友善環境。
陳宏益說，一般民眾申請換購電動機車最高補助1萬7000元、新購電動機車最高補助1萬元、換購電動（輔助）自行車最高補助4000元、換購七期機車最高補助3,000元，以及淘汰二行程機車（92年12月31日前出廠）最高補助500元，藉此加速淘汰老舊機車。
環保局強調，去年台中共汰除10萬2742輛老舊機車，淘汰率達16.6％，排名六都第二；去年新增1萬6734輛電動機車，成長率達38.3％，位居六都之冠。今年度市府與中央共同編列1.5億元，持續推動1至4期老舊機車汰換為低污染車輛，全力加速低碳城市目標。
(中時 )
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