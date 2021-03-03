在筆電客戶積極拉貨下，群電公佈，2月營收衝上28.24億元、創下同期新高，年增率高達86.6％，受惠於從去年至今不斷高漲的筆電需求，群電累積前二月營收為64.44億元，年增率亦有63％，同樣創下同期新高。

雖然客戶訂單強強滾，可是缺料陰影如影隨形，缺到連惠普執行長都親自來台拜訪供應鏈，面對缺料困擾，群電表示，第二季的確略為缺料，現正積極加價追料中，上半年營運最大變數就是IC，法人預期，群電第一季營收有機會挑戰歷史新高。

(工商 )