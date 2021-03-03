客戶訂單強強滾 群電2月營收達28.24億元、創同期新高 14:312021/03/03 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在筆電客戶積極拉貨下，群電公佈，2月營收衝上28.24億元、創下同期新高，年增率高達86.6％，受惠於從去年至今不斷高漲的筆電需求，群電累積前二月營收為64.44億元，年增率亦有63％，同樣創下同期新高。 雖然客戶訂單強強滾，可是缺料陰影如影隨形，缺到連惠普執行長都親自來台拜訪供應鏈，面對缺料困擾，群電表示，第二季的確略為缺料，現正積極加價追料中，上半年營運最大變數就是IC，法人預期，群電第一季營收有機會挑戰歷史新高。 台灣權王－產能緊 聯發科京元電權證熱 捷迅接獲半導體設備為期五個月運送訂單 (工商 ) #群電 #月營收 #缺料 #年增率 #客戶訂單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－權證買凱基 財富聰明積 台光電 主力客戶追單 04:102021/03/03 證券．權證 散熱強將曜越、安力元月好會賺 04:102021/03/03 證券．權證 《類股》自行車線上展開鑼 美利達、巨大、桂盟勁速 13:412021/03/03 財經 《傳產》牛氣逼人 六都前2月移轉量創10年新高 07:442021/03/03 財經 COF基板喊漲 頎邦易華電進補 04:102021/03/03 證券．權證 《電子商務》網家積極搶攻電商 今年獲利成長動能強勁 11:592021/03/03 財經 《電機股》氣動元件需求熱 氣立攻頂 13:072021/03/03 財經 《電腦設備》西勝2月營收月減23.38％ 全年力拚轉盈 08:522021/03/03 財經 光隆-KY切入EMB 營運添動能 04:102021/03/03 證券．權證 就怕缺車 2月買氣追平去年 04:102021/03/03 財經焦點 《其他電子》MIH電動車搶眼 鴻海挑戰月線反壓 11:592021/03/03 財經 財經熱門新聞 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 《光電股》Mini LED下季放量 富采樂開懷 - 財經 - 時報資訊 美國老大撂一句狠話 比特幣大暴殺 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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