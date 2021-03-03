由中華民國資訊安全學會與鴻海研究院聯合主辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」論壇，今（3）日於三創生活園區登場，聚焦車載資安問題的機遇和挑戰，時逢台灣全力衝刺電動產業之際，鴻海研究院也於論壇提出倡議，成立「新能源（電動）車產業資安聯盟」，提供產官學研界交流平台，建立完善值得信賴的電動車資安系統。

「NExT Forum」是由鴻海研究院固定於每年3月3日、6月6日、9月9日、12月12日舉辦的學術論壇，「NExT」代表New Ecosystems multiplied by Technologies，呼應鴻海「3+3」策略中，電動車、數位健康、機器人等三個New Ecosystems以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等三個Technologies，今年鴻海科技日首登場，以電動車資安為題，由鴻海研究院諮詢委員、台灣科技大學資管系特聘教授吳宗成號召，廣邀各方好漢，包括中華民國資安學會、台灣微軟、趨勢科技、奧義智慧科技與鴻海科技集團等國內外多家重要產官學界人士皆出席與會，就車載資安問題進行深入交流，逐步引導產業對電動車資安問題的重視，也趁人才齊聚之際，登高一呼，暢議成立「新能源（電動）車產業資安聯盟」。

吳宗成表示，資安和隱私保障是電動車不可或缺的命脈，成立「新能源（電動）車產業資安聯盟」的主要目的，就是希望可以打造安全、可信賴的電動車世界，提升電動車產業對Cybersecurity重要性的認知，吳宗成重申「沒有資安和隱私權保障的電動車根本賣不掉」。

鴻海研究院院長劉揚偉也表示，未來幾年電動車產業將呈現爆發式成長，今後電動車功能將越來越多元、全面，鴻海研究院希望能夠為產、官、學界的專家提供交流與對話的平台，從傳統車輛到智慧車輛、從軟體到硬體、有線到無線，大家一齊來集思廣益，共同探索車輛安全技術以及所存在的威脅，建立相關法規與標準，掌握未來全球產業趨勢。

面對全球電動車產業百花齊放，汽車產業正面臨百年來最巨大的轉變，車輛已不再只是單純的交通工具，而是具備強大運算能力、隨時連網的大型電腦系統，迎向此新未來，鴻海研究院執行長、資通安全所長李維斌指出，今後電動車的功能只會越來越多，相對被駭的可能性也大幅提升，被強制熄火等資安問題，未來恐將成為新常態。

鴻海科技集團技術長魏國章在以「車聯網所帶來的網路資安新挑戰」為題的演講中也指出，傳統的現汽車都是以硬體來做定義，汽車一落地就貶值，架構複雜，管理難度高，即便是現紅極一時有著電動車界iPhone之稱的特斯拉，也是採用封閉性的架構，不同於特斯拉，MIH最大的不同就是開放和軟體，亦即以軟體來做定義，只要軟體一升級，車子就升值，採行的是軟硬分離的架構，所以軟硬體可以各自帶頭設計，開發周期短，同時採行的是開放的架構，可以集眾人的智慧，定位比較像是電動車界的安卓。

(工商 )