日本富山縣的學名藥大廠「日醫工」，被發現至少10年前就違規製藥、出貨不合格藥品等，已自行回收70多種藥品。富山縣政府認為日醫工有重大品管問題，擬今天處分勒令停業32天。

日本放送協會（NHK）報導，日醫工位於富山縣滑川市的富山第一工廠，被發現以未經核准的製程製造藥物，日醫工從去年4月起，自行回收花粉症等抗過敏藥、抑制血糖藥等75種藥物。

相關人士表示，日醫工委託外部律師調查，發現至少從2011年起，工廠便以未經許可的程序，對出貨實驗不合格的藥品進行再次實驗與再加工，當作合格藥品出貨。

特別是學名藥需求高漲的2014年左右開始，日醫工的產量急速增加，但卻在尚未確保足夠的人力與生產設備的情況下，訂定超量的生產計畫，實驗不合格的藥品並未被廢棄，而是再次進行實驗來讓其合格。

富山縣認為，日醫工的品管體制有重大問題，擬在今天依法下達業務停止命令，勒令富山第一工廠從5日起停止生產32天、販售業務停止24天。

近期日本製藥公司頻出包，日前小林化工生產的治療足癬皮膚病口服藥誤混入安眠藥，被福井縣政府勒令停業116天，創最長紀錄。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1100303

(中央社)