頭屋鄉謝姓民眾2日晚間駕車行經苗25線頭屋路段，發現一隻受傷穿山甲，先將牠移到路旁草坪避免路殺，3日上午見穿山甲仍在原地，立即通報苗栗縣政府農業處協助，由獸醫帶回醫治，等穿山甲康復後野放。

謝姓民眾表示，開車行經苗25線道路，看到有動物在馬路中間，原以為是蟒蛇，下車查看才發現是全縮起來的穿山甲，擔心遭其他車輛輾壓，先行把牠安置在一旁草地，3日上午不放心回去查看，仍見穿山甲在原地不動。

農業處獲報後將穿山甲送醫，經獸醫初步檢查，發現穿山甲身上多處裂痕，但傷口不太像是被狗攻擊的痕跡，待牠康復後將擇日野放大自然。

穿山甲為2級保育類動物，分布在台灣低海拔500公尺至2000公尺高山，全身覆蓋暗褐色、半透明狀鱗甲，遇到危險時會捲曲身體藉鱗甲保護自己，由於穿山甲全身都具利用價值，曾遭大量捕捉，目前已十分罕見。謝姓民眾說，平地幾乎沒有見過穿山甲，能在一般道路上見到活生生穿山甲也讓附近居民嘖嘖稱奇。

(中時 )