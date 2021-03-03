1996年，傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)還只是一個17歲的瘦皮小鬼，夢想著能在選秀會加入NBA豪門湖人隊。球團總管傑瑞威斯特(Jerry West)礙於好友經紀人的請託，答應在選秀之前給布萊恩一個機會，威斯特完全沒想到，這個小小的測試將成為往後20年「黑曼巴」傳說的起點。

美媒ESPN引述當天湖人高管的回憶，布萊恩一個人什麼也沒帶就跑來了，只在臂下夾著一顆籃球，讓人先看見他的膽識。湖人找來自家退役球員麥可古柏(Michael Cooper)來當布萊恩對手。

當年的副總裁布萊克(John Black)說：「40歲的古柏依然是個怪物，身體棒得像25歲小伙子，大鳥柏德(Larry Bird)誇獎過古柏是他生涯碰過最難纏的防守者。」

古柏是湖人5次總冠軍成員，拿過年度最佳防守球員，8次入選防守前三隊，他回憶說：「我打算狠狠修理這小鬼，讓他無法越雷池一步。」結果大出意外，布萊恩電翻了古柏。即使古柏拿出80年代的骯髒手段來嚴防，包括前臂肘擊、腎臟攻擊，但是對布萊恩沒有作用，古柏拿他毫無辦法。

可惜當年技術所限，影片已經丟失。布萊克說：「那是我看過最棒的一次測試。布萊恩痛宰了古柏。」那時聯盟已有賈奈特(Kevin Garnett)這樣的高中跳級生，但賈奈特畢竟身高210公分，沒人相信高中生後衛也能跳級NBA。威斯特決定無論如何也要把布萊恩弄到手，最後他拿中鋒狄瓦茲(Vlade Divac)去向黃蜂換來了布萊恩。

(中時新聞網)