民進黨立委林淑芬因表決萊豬跑票，遭處停權，恐影響新會期委員會分配、被分配到不熟悉的司法法制委員會。林淑芬今（3）日表示，民進黨剝奪自己的專業，處分的不是立委問政權利，而是人民。對此，同黨立委鄭運鵬指出，自己也曾被強制分配到司法委員會，但不認為這是被懲罰。

林淑芬今舉行記者會表示，民進黨剝奪了自己擅長、關注領域的專業，若真的被安排到不熟悉的司法法制委員會，也不是好事；而司法法制委員會不該淪為冷宮，也不該讓該委員會的成員不專業，但黨中央已做了決議，也只能尊重。

對此，鄭運鵬在臉書分享自身經驗，過去三年，自己有兩年因擔任黨團幹事長和書記長服務黨團，被強制分配到司法委員會，而司法委員會的內容也不是他的強項，但不認為因為服務黨團而不能選擇委員會，是被懲罰；也不會認為這樣的安排是人民被懲罰，而去要求進入自己喜歡的委員會。

鄭運鵬指出，委員會上面還有朝野協商、還有院會，且不是該委員會的立委，也可以去其他委員會發言，只是時間比較晚而已。

(中時新聞網)