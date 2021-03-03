罔腰PO超音波喜迎「女牛寶」 凱咪嗆爆生不出來

變性網紅「罔腰」日前曬肚聲稱懷孕引發軒然大波，醫界人士紛紛跳出來質疑其真實性，1日罔腰再PO出一段超音波影片，並寫下「心跳聲，沒意外真的是女牛寶」，疑似想再證明自己懷有身孕，對此網紅橫綱凱咪以「為人母」的身分發表看法，直言「這小孩絕對不會生出來的啊，遲早有一天他會說這個胚胎沒有了。」

「你想要炒新聞也好，你想要賺錢也好，想要賣你的商品也好，但不應該用這種方式擾亂社會」，凱咪說，罔腰只是去做變性手術，身上會有的應該是人造陰道，但並沒有胚胎可以著床的子宮，如果像罔腰自己所說放在腸子上，那請問胎兒又該如何攝取養分？凱咪接著提到，目前全球沒有變性人移植子宮並成功懷孕的案例，之前也看過許多報導都稱「腹腔懷孕」的危險性非常高，所以直說這根本是件不合理的事情。

網紅 橫綱凱咪（攝影剪輯／邱子軒）

罔腰的懷孕風波也引起衛生單位關注，要求釐清受孕測試的說法，凱咪則表示，由於自己有代言醫美的經驗，知道台灣的醫療法條是非常嚴謹，若此懷孕事件涉及造假，他們是很有可能被開罰的。

針對「男體懷孕」被網友熱烈討論，凱咪也有感而發說道，大家不是一直強調男女平等，如果真的男生可以懷孕，那就請讓男生懷孕，如果有計劃要生兩胎，兩個輪流背一個很公平，不要再說女生要負責生育、照顧小孩這種話，更何況很多男生肚子本來比女生大，腹腔上多背一個嬰兒應該很習慣，她直呼，「罔腰想要創造醫學奇蹟，祝他成功，希望這個小孩是真的好不好」。

(中時新聞網)