寒舍集團旗下礁溪寒沐酒店於3月4日至4月30日特以金鑽鳳梨入菜，取閩南語「旺來」的吉祥寓意，攜手全館三間餐廳MU TABLE、MU BAR、川薈的主廚團隊，共同推出「沐運好旺來」季節限定鳳梨風味料理。

MU TABLE體現以自然為家的生活態度，並融合多種國家料理方式將各式鳳梨美饌於餐檯上展演，如「炭烤鳳梨彩椒拌鴨胸」、「夏威夷鳳梨焗飯」。MU BAR下午茶BUFFET每位399元，呈獻細緻精巧的鳳梨口味輕食如「淡菜番茄鳳梨莎莎杯」、「現烤鳳梨季節水果鬆餅」，更有「奶蓋鳳梨冰茶」每杯220元一同搭佐清爽解膩。亦有適合送禮的「金棗鳳梨酥」每盒360元，限時優惠第二盒5折。最後，擅於融合新創與傳統的川菜餐廳「川薈」，推出「蜜香鳳梨酸辣蝦」」420元、「金鑽鳳梨嫩菲力」780元等融合異國元素的新潮菜式，為賓客送上好運祝福，豐收興旺一整年。

宜蘭最大的全天候的自助餐飲MU TABLE，嚴選新鮮的在地作物呈現大地原味，縮短產地到餐桌的距離，體現以自然為家的生活態度。平日午餐920元、平日晚餐1,180元、假日午晚餐1,180元，皆需加收一成服務費。即日起結合酸甜百搭的台灣鳳梨推出季節限定佳餚，用餐也能好運旺旺來，凡當月壽星至MU TABLE享用午晚餐，即可享四人同行壽星免費的獨家優惠。此外，加碼回饋宜蘭居民， 5月31日前，持宜蘭人身分證件平日午餐享第三位免費！

主廚以台式、中式、西式、日式與泰式等料理方式多元呈現，特別推薦清爽開胃的「炭烤鳳梨彩椒拌鴨胸」、粵式經典「鳳梨咕咾肉」、金黃香濃「夏威夷鳳梨焗飯」，展現特色創意料理手法，甜點也加碼祭出春意盎然、挑動味蕾的精緻小點，包含香甜濃郁「香草鳳梨塔」、冰涼消暑「鳳梨檸檬寒天凍」、芳香迷人「百香果鳳梨杯子蛋糕」、手作夢幻「甜甜圈牆」等，提供最多豐富的美食享受。

深受賓客喜愛的MU BAR下午茶BUFFET每位399元，每日下午2點半至5點精心呈獻一系列鳳梨料理，需加收一成服務費。首推清爽開胃的「淡菜番茄鳳梨莎莎杯」，以酸甜鳳梨與番茄拌製的莎莎醬，襯托出淡菜的大海鮮味。猶如花園般美麗的「野莓花園鳳梨沙拉盆」，集結清脆生菜、酸香野莓、鳳梨等，爽口滋味勾起動人食慾！香氣撲鼻的「現烤鳳梨季節水果鬆餅」，現做熱騰騰的鬆餅點綴上鳳梨丁與各式季節鮮果，迎接美好春日的到來。鬆柔綿密的「焦糖鳳梨磅蛋糕」淡雅焦糖香氣中感受鳳梨香酸滋味。甜柔入口的「白巧克力椰子慕斯配百香鳳梨莎莎」，新鮮百香果與鳳梨的甜酸滋味與滑順的白巧克力椰子慕斯，於舌尖碰撞出精彩火花。

此外，MU BAR更特別推出「奶蓋鳳梨冰茶」，每杯220元加一成服務費，點選第二杯特享半價優惠，以紅茶為基底添入新鮮鳳梨汁與鳳梨果粒，沁涼香甜滋味中感受水果鮮甜。位於1樓大廳的MU BAR伴手禮花車，集結各式礁溪寒沐酒店的手工糕點與伴手好禮，特別推薦融合宜蘭金棗與台灣鳳梨的在地特產伴手禮盒「金棗鳳梨酥」，每盒9入360元，推出限時優惠第二盒５折，只要180元，千萬不能錯過。

酒店三樓的川菜餐廳「川薈」本次嚴選台灣鳳梨入菜，在主廚的精心設計下，融合傳統經典的川味料理手法與異國香味調料，演繹嶄新川菜風貌。「蜜香鳳梨酸辣蝦」420元為一道清爽開胃的涼拌菜。嚴選新鮮宜蘭白蝦汆燙後迅速冰鎮鎖住鮮甜彈牙肉質，搭配鳳梨、蘋果、洋蔥等台灣蔬果，再以主廚特製泰式醬汁均勻拌入，新鮮蝦肉拌著水果酸甜滋味，略帶香辣令人大呼過癮。「金鑽鳳梨嫩菲力」780元，使用美國Prime等級菲力牛肉，配上特製乾煎鳳梨片，以巴薩米克醋一同下鍋拌炒帶出淡淡焦糖香氣，獨特川義融合的酸甜風味讓人吮指回味。

(中時 )