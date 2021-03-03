國民黨中常委應曉薇今帶鳳梨，送給江啟臣及所有中常委。（黃福其攝）

針對中國停止進口台灣鳳梨，國民黨主席江啟臣今天在中常會呼籲民進黨政府依據2009年兩岸協議，加速與對岸進行實質協商，並呼籲對岸當局讓貿易技術問題回歸到貿易專業。他強調國人對農民的支持，無法完全解決台灣農業長期問題，民進黨政府對農業競爭力不能只靠喊話，更不能一喊五年卻沒有有效作為，應該珍惜現有的市場，在國民黨建立的基礎下與對岸溝通，讓台灣農產品繼續站穩大陸市場。

中常委應曉薇今天也帶一批鳳梨到中常會，送給每位與會者，每人桌上各一顆鳳梨，使會場濃濃的「鳳梨味」。江啟臣致詞時，一開始就談鳳梨問題。

江啟臣說，上周五，大陸當局選在產季剛開始，以病蟲害為由，禁止台灣鳳梨輸到大陸，直接衝擊到我們的鳳梨產業，令人擔憂。我們要再次呼籲民進政府應該依照國民黨2009年執政時，與對岸簽署的《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，加速與對岸進行實質協商，呼籲對岸當局，讓貿易技術問題回歸到貿易專業。

他說，國民黨已展開具體作為，協助農民提高內銷，執政的14個縣市政府都已經投入協助農民促銷行列。國民黨也透過高雄市黨部舉辦鳳梨週，大力行銷鳳梨，以及利用剛成立不久的電商中心，創造新的通路，持續性協助農民取得更多的行銷管道，進一步協助農民轉型，找到更多願意購買的消費者。至目前，國民黨推出的實體與虛擬通路，已協助農民銷售超過一萬公斤以上的鳳梨，且持續增加中，就是要用具體行動表達對農民的支持，幫助農民度過難關。

江啟臣說，我們更知道，國人對於農民的支持，無法完全解決台灣農業長期的問題。未來，我們也要透過國會的監督，要求政府落實當時開拓外銷管道的承諾。更要加速水果產地的基礎建設，從採收、分級到冷鏈運輸，都應該跟上外銷市場的需求，才能夠真的強化我國農業在國際市場的競爭力。

江啟臣強調，我們要呼籲民進黨政府，農業競爭力不能只靠喊話，更不能一喊五年卻沒有有效作為。從短期的紓困，到長期的佈局，都應該要有明確的方向。在有效拓展其他國際市場銷售管道時，仍應該珍惜現有的市場，在本黨過去努力建立的基礎下，與對岸溝通，讓台灣農產品可以繼續站穩大陸市場。

自掏腰包向萬華的水果攤購買鳳梨致贈江啟臣及其他同志的應曉薇表示，一般老百姓要的只是能安居樂業，賣鳳梨的老闆就告訴她說：「政府操作對立，最無辜的是我們這些小老百姓。」

(中時 )