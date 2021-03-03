桃園市清馨文教基金會3日舉辦「2021關懷高風險家庭曁詐騙防治宣導活動」，現場發放社會弱勢家用物資。(楊宗灝翻攝)

桃園市清馨文教基金會3日舉辦「2021關懷高風險家庭曁詐騙防治宣導活動」，現場發放社會弱勢家用物資。董事長吳阿香特別感謝桃園市府和前立委鄭寶清長期以來大力協助，祝福所有民眾健康平安、共度疫情難關。

財團法人桃園市清馨文教基金會今（3）日上午舉辦關懷弱勢公益活動，贈送家用物資給生計困難的社會弱勢。清馨文教基金會董事長吳阿香表示，本會「關懷送暖」行動已有數年，疫情衝擊之下更凸顯救濟互助的重要，感謝桃園市政府及前立委鄭寶清長期協助，相信政府、民間團結合作的力量無限大，盼所有民眾都能健康平安、共度難關。

清馨文教基金會鑑於疫情對各行各業造成衝擊，許多勞工收入減少、失業，不少家庭生計因此陷入困境，攜手桃園市各社團、企業善心人士慷慨解囊，出錢出力做公益。

吳阿香表示，基金會長年投入「關懷送暖」行動，今年在疫情衝擊之下，有更多需要幫助的人，所以這次救濟關懷行動別具意義。特別感謝桃園市政府及前立委鄭寶清支持，希望大家一起為台灣加油。

(中時 )