中年可說是人生的一大轉捩點，年輕時一路努力，累積了一定的經驗，終於能在中年後看到成績。生肖運勢網站「生肖運勢天天看」分析十二生肖後半生運勢，點出屬鼠、牛、虎、龍、馬、猴、雞、狗、豬年輕時命運坎坷，但中年後運勢增旺，尤其是屬鼠人後半生最有福氣；至於屬兔、蛇、羊的人一生運勢頗為平順，中年後有新的機遇，若好好把握可一鳴驚人。

▍1.生肖鼠

屬鼠人前半生都會因為坎坷的命運而困難不斷，出身一般，沒人脈、沒資本。只有在不斷累積經驗以及心態成熟之後，才能夠有發達的可能，算是後半生最有福氣的，貴人、財富、運氣都能擁有。

▍2.生肖牛

屬牛人為人坦蕩，命中衣祿不少，但財帛早年不聚。後半生開始受人尊重，是非減少，貴人相助事業大幅邁進，能有一番作為，財運隨之高升，成為位高權重之人。父母健康，工作家庭都美滿，安樂享福。

▍3.生肖虎

屬虎人年輕時普普通通，沒有什麼過人之處。因性格高傲，職場中想表現還容易被小人打壓，只好默默等待機遇來臨。皇天不負苦心人，後半生機遇來臨，付出得到回報，不僅在事業上取得成功，錢財收穫也是很豐厚的。

▍4.生肖兔

屬兔人計謀巧妙，什麼事都喜歡在心中盤算一番，故而沒有什麼大災大難，平安一生。他們後半生出現異性貴人，萬事如意，工作得到新的機遇，把握好可一鳴驚人。年齡雖長但桃花不減，已婚者要小心爛桃花出現。

▍5.生肖龍

屬龍人很難和不同領域的人才相處甚歡，個性獨特，有傲氣，所以前半生沒什麼朋友，哪怕是有才華也容易有坎坷，遭人排擠。只有年齡漸長懂得人情事故後，才能走運，後半生事業高升，順順利利。

▍6.生肖蛇

屬蛇人頭腦聰明且才華出眾，腦筋轉得很快，思維也比較敏捷，非常有野心。屬蛇人的事業是從後半生開始漸入佳境的，視野越來越開闊，工作能力也越來越強，事業帶旺財運，從此大翻身名利雙收。

▍7.生肖馬

屬馬人的年輕時代是迷茫的，好多無關緊要的事浪費了他們的精力，致使困難重重。好在後半生在解決困難的過程中吸取經驗教訓，一旦積累了足夠多的人脈和經驗之後就是屬馬人福運臨門的時刻。

▍8.生肖羊

屬羊人有耐力，有責任感，是能夠成就大事的人，善於社交，有很好的貴人運。後半生鴻運當頭，得上天的眷顧沒什麼波折，貴人助力萬事如意。身邊機遇多，把握住機會，可在發展自己事業的同時，財運也節節上升。

▍9.生肖猴

屬猴人天生聰明伶俐，心思靈活精於算計，無論是創業還是發展事業都有著自己的一套方式，但是卻往往會因為好勝心過旺而把事情搞砸。後半生屬猴人更加成熟，不再急躁，事業成功率高，也能夠有著穩定的生活。

▍10.生肖雞

屬雞人的身上隱藏著無限的潛能，非常有實力。因年輕時不懂得如何去展示自己，發揮自己的才能，錯過了很多升官發財的機會。而在後半生屬雞人好運旺不停，財富大獲豐收，事業一鳴驚人，從此順心又如意。

▍11.生肖狗

屬狗人性格灑脫，桀驁不馴，總是一副玩世不恭的樣子。沒有認真的態度，故而會遇到很多困難。不經歷風雨怎麼見彩虹，他們好運就是後半生才開啟的，雖起運晚但各方面都能穩步向前，不再有磨難。

▍12.生肖豬

屬豬人性格中有著堅毅的一面，能夠咬牙堅持面對任何困難，不抱怨，不服輸，這樣的人很有後福。屬豬人後半生事業順利，做得好會有一些小名氣，也能累積到理想財富，晚年兒女孝順，都是無憂無慮的好日子。

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(中時新聞網)